Tạm dừng thi công dự án thủy điện Mây Hồ sau vụ xô xát làm 8 công nhân bị thương

Trong đó, công ty bồi thường cho 4 người bị thương nặng mỗi người 80 triệu đồng, riêng ông C.L.L.K. (thôn Can Hồ B) được hỗ trợ bồi thường 90 triệu đồng do bị nặng hơn. 11 người bị thương nhẹ sẽ được bồi thường 5 triệu đồng/người, trong đó ông L.Q.P. (thôn Lủ Khấu) được hỗ trợ bồi thường 15 triệu đồng do bị nặng hơn.

Ngoài ra, Công ty TNHH Xây dựng An Phú cũng sẽ hỗ trợ bồi thường cho tập thể người dân ở 2 thôn Can Hồ B và thôn Lủ Khấu (xã Ngũ Chỉ Sơn) 20 triệu đồng mỗi thôn.

Trưa 14/3, khi công trường thủy điện đang thi công tại thôn Lủ Khấu (xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) thì có khoảng 20 người dân ra chặn đầu xe và không cho thi công.