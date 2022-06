Tạm dừng các hoạt động du lịch lặn biển ở các khu vực dễ bị tổn hại trong vịnh Nha Trang

Trước đó, sáng 20/6, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc để nghe Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo việc suy giảm rạn san hô tại khu bảo tồn Hòn Mun, thống nhất các nội dung báo chí phản ánh về sự suy giảm rạn san hô ở Hòn Mun là đúng thực tế.



Nguyên nhân là quá trình chịu tác động tích lũy từ nhiều năm, gồm cả nguyên nhân khách quan và chủ quan. Trong đó, nguyên nhân khách quan dẫn đến việc suy giảm rạn san hô nêu trên là do tác động của biến đổi khí hậu, ảnh hưởng của cơn bão Damrey năm 2017 và bão số 9 năm 2021 (không có hiện tượng axit hóa đại dương). Nguyên nhân chủ quan là do công tác quản lý nhà nước, sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương liên quan, hoạt động của Ban Quản lý vịnh Nha Trang còn nhiều bất cập, hạn chế, thiếu sót; nhiều hoạt động của con người tác động lên hệ sinh thái biển vịnh Nha Trang nói chung và rạn san hô tại khu bảo tồn biển Hòn Mun nói riêng vẫn chưa được xử lý kịp thời (khai thác thủy sản trái phép, nạo vét, xây dựng các công trình ven biển không đúng quy định, xả thải từ các hoạt động du lịch,…).



Do đó, Thường trực Tỉnh ủy đề Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa trước mắt phải tạm dừng các hoạt động du lịch lặn biển tại các khu vực dễ làm tổn hại rạn san hô trong khu vực vùng vịnh Nha Trang, đặc biệt là Hòn Mun; đồng thời khoanh nuôi bảo vệ các khu vực nhạy cảm trên vịnh Nha Trang.



Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ban, ngành, thành phố Nha Trang phối hợp, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ nghiêm ngặt khu vực bảo tồn Hòn Mun. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh phải thực hiện tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, du khách… và chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh phối hợp với các viện, trung tâm nghiên cứu, các chuyên gia, nhà khoa học thực hiện ngay việc nghiên cứu, điều tra, khảo sát và có báo cáo cụ thể, chính xác, đầy đủ về thực trạng, nguyên nhân và từ đó đề xuất giải pháp để bảo vệ, phục hồi.



Về các giải pháp lâu dài khi xây dựng Kế hoạch tổng thể phục hồi vịnh Nha Trang, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 7/2022, cần phải chú ý đến việc rà soát cơ chế quản lý, bảo tồn vịnh Nha Trang; nâng cao năng lực của Ban Quản lý vịnh Nha Trang; liên kết, hợp tác trong công tác quản lý các khu bảo tồn biển trên vịnh Nha Trang; nghiên cứu, điều tra khảo sát, đánh giá định kỳ việc bảo tồn, giữ gìn các rạn san hô trên vịnh Nha Trang (bao gồm khu bảo tồn biển Hòn Mun); đề xuất nghiên cứu thiết lập "Khu dự trữ sinh quyển Hòn Bà - Sông cái" và "Khu sinh thái biển quốc tế Vịnh Nha Trang". Qua đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tiếp tục kêu gọi các tổ chức phi chính phủ, tổ chức quốc tế, người dân, doanh nghiệp cùng chung tay với chính quyền để bảo tồn giá trị đặc hữu, đa dạng của vịnh Nha Trang.



Trước đó, phóng viên TTXVN đã đưa tin, năm 2021, Ban Quản lý vịnh Nha Trang đã công bố ở 4 điểm khảo sát trên vịnh Nha Trang và đối chiếu với tiêu chuẩn phân chia chất lượng rạn của English et al. (1997) cho thấy, chất lượng rạn san hô Hòn Mun nói chung ở mức trung bình. Trong đó, khu vực Đông Bắc Hòn Mun có độ phủ san hô trung bình khoảng 41,63%, tiếp đến đều chất lượng rạn kém là Tây Bắc với 24,60% và Đông Nam 14,50%. Cuối cùng rạn san hô rất kém ở điểm khảo sát Tây Nam với 7,80%. Để dễ hình dung sự suy giảm của hệ sinh thái rạn san hô, Ban Quản lý vịnh Nha Trang còn so sánh hiện trạng rạn san hô năm 2015 với 2022. Theo đó trạm khảo sát Đông Bắc – Tây Nam nếu năm 2015 ở tình trạng tốt, độ phủ trung bình 53,70%, thì năm 2022 chỉ còn 32,62% - chất lượng trung bình. Trạm Đông Nam – Tây Bắc tương tự năm 2015 độ phủ trung bình 52,20% ở tình trạng tốt thì đến 2022 rơi vào tình trạng kém, chỉ còn 11,15%.