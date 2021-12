Tạm đình chỉ Viện trưởng Viện KSND thị xã để điều tra đơn tố cáo sàm sỡ

Your browser does not support the audio element.

Ông P. bị tố cáo có hành vi sàm sỡ nhân viên dưới quyền. Trước đó, chị P.T.V.V. (26 tuổi, chuyên viên đang làm việc tại Viện KSND thị xã Trảng Bàng) có đơn tố cáo được gửi đến cơ quan chức năng.