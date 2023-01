Tạm đình chỉ nhân viên bảo vệ ở Yên Tử nhảy lên nắp capo xe của du khách

Do đó, nhân viên an ninh đã có chặn lại nhắc nhở làm theo hướng dẫn, nhưng tài xế không hợp tác và có hành động tiến xe lao vào nhân viên an ninh, có nguy cơ gây nguy hiểm cho nhân viên an ninh đang trực tiếp làm nhiệm vụ và du khách đang lưu thông trên tuyến đường.

Do sự việc xảy ra bất ngờ, nên nhân viên an ninh đã không kiềm chế được và có cách ứng xử không đúng mực dẫn đến có hành động nằm lên nắp capo xe ô tô để ngăn xe lại, nên đã gây hình ảnh phản cảm trong clip được đăng tải trên mạng xã hội.

Khi nhận được thông tin, quản lý Tổ an ninh trật tự là ông Nguyễn Văn Nghĩa đã có mặt để xử lý sự việc, xin lỗi lái xe và hành khách trên xe; hỗ trợ du khách xuống tại chỗ và hướng dẫn xe quay vào vị trí đỗ xe trong bến Hạ Kiệu 2. Do đó, tài xế và hành khách đã làm theo hướng dẫn của Tổ an ninh trật tự.