Tạm đình chỉ công việc phó trưởng công an phường đánh phụ nữ

Thông tin trên được Đại tá Vũ Hồng Quang - Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng nói với PV Dân trí sáng nay (3/5).

"Sau khi nhận được thông tin phản ánh về vụ việc, tôi đã chỉ đạo tạm đình chỉ công việc của Phó trưởng Công an phường Sông Bằng để phục vụ quá trình điều tra, làm rõ sự việc liên quan", Đại tá Quang nói.

Lãnh đạo Công an tỉnh Cao Bằng trước đó cũng cho biết đã giao Công an TP Cao Bằng làm báo cáo về vụ việc phó trưởng công an phường lao vào tiệm tóc đánh phụ nữ như báo Dân trí đưa tin; đồng thời công an tỉnh sẽ yêu cầu Công an TP Cao Bằng điều tra, làm rõ sự việc này.