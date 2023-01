Tạm đình chỉ công tác đại úy công an đá vào người thanh niên say rượu

Thượng tá Trần Quốc Dân, Trưởng công an huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre cho biết, đã tạm đình chỉ công tác đại úy Phan Văn Trung (sinh năm 1987) hiện là công an viên xã Thành Triệu để xác minh, làm rõ sai phạm vì đã có hành vi ứng xử không đúng quy định trong lực lượng công an nhân dân. Vụ việc đã có báo cáo gửi đến Giám đốc công an tỉnh Bến Tre cho ý kiến chỉ đạo xử lý.