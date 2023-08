Tạm đình chỉ công tác cán bộ công an đánh người ở Bình Phước

Trưa 9/8, đại diện lãnh đạo Công an huyện Phú Riềng (Bình Phước) cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin việc một người dân bị người mặc sắc phục công an tấn công, lãnh đạo công an huyện đã vào cuộc xác minh, báo cáo lên Ban giám đốc Công an tỉnh và Thường trực Huyện ủy để chỉ đạo, xử lý.

Cũng theo vị này, lãnh đạo Công an huyện Phú Riềng đã đến nhà thăm hỏi, động viên nạn nhân bị đánh.

"Bao nhiêu công sức gầy dựng hình ảnh đẹp, song chỉ một hành vi thiếu chuẩn mực sẽ ảnh hưởng đến lực lượng công an. Trong sáng nay, Ban giám đốc Công an tỉnh đã tạm đình chỉ công tác cán bộ này để tập trung xác minh, xử lý", đại diện lãnh đạo Công an huyện Phú Riềng thông tin.