Trước đó, mạng xã hội xuất hiện clip dài khoảng 40 giây ghi lại cảnh một người mặc sắc phục công an cầm roi điện liên tục dí vào người một nam thanh niên mặc áo đen.



Dù nam thanh niên liên tục van xin nhưng vẫn bị liên tục dí roi điện.

Hình ảnh người mặc sắc phục công an dí roi điện vào nam thanh niên đang lan truyền trên mạng. (Ảnh cắt từ clip)

Chiều 3/10, một lãnh đạo UBND thị xã Điện Bàn cho hay đã liên hệ với Công an thị xã Điện Bàn để nắm vụ việc. Được biết, vụ việc xảy ra tại một phường của thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.



Theo báo cáo sơ bộ, vụ việc xảy ra khoảng ngày 8/9 tại phường Vĩnh Điện. Lúc này, dịch Covid-19 ở địa phương đang diễn biến phức tạp. Nam thanh niên trên cùng một số đối tượng khác tụ tập chuẩn bị đi đánh nhau.



Lực lượng công an địa phương phát hiện, bắt giữ đối tượng khi đang mang dao phóng lợn đi trên đường, đến điểm hẹn đánh nhau, giải quyết mâu thuẫn với các đối tượng khác.



Khi đưa về trụ sở công an để xử lý, đối tượng này lại có thái độ thách thức lực lượng chức năng.



Vị lãnh đạo cũng cho biết thêm, hiện Công an tỉnh Quảng Nam đã vào cuộc xác minh và tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ trong clip để tiếp tục xử lý.