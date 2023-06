Tâm điểm bóng đá hôm nay: Vòng loại EURO 2024; Bán kết CONCACAF Nations League: Mỹ vs Mexico; giao hữu Ba Lan vs Đức

- 01h45 ngày 17/6: Bảng I - Belarus vs Israel

- 01h45 ngày 17/6: Bảng I - Andorra vs Thụy Sỹ

- 01h45 ngày 17/6: Bảng I - Kosovo vs Romania

- 01h45 ngày 17/6: Bảng B - Hy Lạp vs Iceland

- 01h45 ngày 17/6: Bảng B - Gibraltar vs Pháp

- 01h45 ngày 17/6: Bảng C - Bắc Macedonia vs Ukraine

- 01h45 ngày 17/6: Bảng C - Malta vs Anh

- 01h45 ngày 17/6: Bảng D - Wales vs Armenia

- 01h45 ngày 17/6: Bảng D - Latvia vs Thổ Nhĩ Kỳ

- 01h45 ngày 17/6: Bảng H - San Marino vs Kazakhstan

- 01h45 ngày 17/6: Bảng H - Đan Mạch vs Bắc Ireland

- 23h00 ngày 16/6: Bảng H - Phần Lan vs Slovenia

Trong khi đó, sức mạnh của Mexico giảm sút đáng kể khi không có các trụ cột như Raul Jimenez, Jesus Corona, Hirving Lozano Hector Herrera, Erick Gutierrez, Hector Moreno và Nestor Araujo vì chấn thương cùng lý do cá nhân. Vì thế, tân HLV Cocca sẽ phải chắp vá đội hình cho trận bán kết với chủ nhà Mỹ lần này.

Lịch thi đấu VCK U17 châu Á 2023

- 17h00 ngày 16/6: Bảng C - U17 Australia vs U17 vs Saudi Arabia

- 19h00 ngày 16/6: Bảng B - U17 Hàn Quốc vs U17 Qatar

- 21h00 ngày 16/6: Bảng B - U17 Iran vs Afghanistan

- 21h00 ngày 16/6: Bảng C - U17 Tajikistan vs U17 Trung Quốc

Lịch thi đấu giao hữu ĐTQG

- 18h00 ngày 16/6: Hàn Quốc vs Peru

- 17h30 ngày 16/6: Trung Quốc vs Myanmar

- 18h00 ngày 16/6: Đài Bắc (Trung Hoa) vs Thái Lan

- 22h00 ngày 16/6: Kyrgyzstan vs Iran

- 00h00 ngày 17/6: Thụy Điển vs New Zealand

- 01h30 ngày 17/6: Serbia vs Jordan

- 01h45 ngày 17/6: Ba Lan vs Đức

- 02h00 ngày 17/6: Colombia vs Iraq

- 07h30 ngày 17/6: Chile vs CH Dominican

Lịch thi đấu Bán kết CONCACAF Nations League

-06h00 ngày 16/6: Panama vs Canada

-09h00 ngày 16/6: Mỹ vs Mexico