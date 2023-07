Tâm điểm bóng đá hôm nay: SHB Đà Nẵng - CAHN, Thanh Hóa vs Hải Phòng; Chung kết U17 châu Á: Nhật vs Hàn Quốc; Tứ kết U21 châu Âu

Sự xuất hiện của Filip Nguyễn và Nguyễn Quang Hải khiến trận SHB Đà Nẵng vs CAHN được chú ý đặc biệt tại vòng 13 V-League chiều nay. Chung kết U17 châu Á giữa hai đối thủ nhiều duyên nợ: Nhật Bản vs Hàn Quốc. Hai trận Tứ kết còn lại giả U21 châu Âu: Anh vs Bồ Đào Nha, Pháp vs Ukraine.

Chung kết U17 châu Á: Nhật Bản vs Hàn Quốc Trong lịch sử U17 châu Á, Hàn Quốc đã 4 lần vào trận chung kết với 2 lần vô địch và 2 lần về nhì. Nhật Ban cũng đã 4 lần chơi trận tranh cúp với 3 lần thắng và 1 lần thua. Trận đấu vào tối 2/7 là lần thứ năm cả hai dự trận chung kết ở sân chơi này. Cả Hàn Quốc (áo đỏ)... Trong hành trình đi đến trận cuối cùng, cả Nhật Bản lẫn Hàn Quốc đều thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng. Không bách chiến bách thắng nhưng những trận hòa hay thất bại của 2 đội đều không ảnh hưởng đến đến số phận của họ. ...và Nhật Bản (trắng) đều thể hiện sức mạnh xứng đáng giành chức vô địch. So về mọi mặt, đây là cuộc chiến cân sức cân tài. Tuy vậy, với sự ứng biến trong lối đá hơn nên cửa thắng được đặt cho Nhật Bản nhỉnh hơn so với Hàn Quốc. Đội hình dự kiến: U17 Nhật Bản: Goto, Kosugi, Tsuchiya, Suguira, Michiwaki, Mochizuki, Sato, Yamamoto, Honda,Shibata, Nakajima. U17 Hàn Quốc: Hong Seong Min, Ko Jong Hyun, Lim Hyun Sub, Hwang Ji Sung, Yang Min Hyeok, Jin Tae Ho, Kim Meyong Jun, Back In Woo, Yoon Do Yong, Kang Min Woo, Lee Chang Woo. Tứ kết giải U21 châu Âu: Anh vs Bồ Đào Nha Anh vào tứ kết với tư cách đội nhất bảng C với 3 trận toàn thắng, ghi 6 bàn và không thủng lưới bàn nào. Trong 7 lần tham dự giải gần nhất, mới chỉ là lần thứ 2 họ lọt vào đến vòng Knock-out. Chưa bao giờ Anh có thành tích ấn tượng như hiện nay, lần đầu tiên họ thắng cả 3 trận ở vòng bảng. Anh (trắng) cùng với Pháp là hai đội toàn thắng tại vòng bảng. Trong khi đó, Bồ Đào Nha gây thất vọng lớn với trận thua chủ nhà Gruzia ở trận ra quân và phải nhờ đến quả phạt đền phút cuối ở lượt trận cuối mới kịp vượt qua Hà Lan để giành chiếc vé vào Tứ kết. Đây sẽ là một trận đấu thực sự giàu chất kỹ chiến thuật. Hai đội bóng hàng đầu với rất nhiều cầu thủ cá tính. Bồ Đào Nha kỳ vọng sau khi ‘chết hụt’ sẽ hồi sinh mạnh mẽ. Hàng công của họ đến lúc này vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng vù sở hữu các chân sút sáng giá như Andre Almeida, Tiago Dantas, Joao Neves. Trong quá khứ, Anh có thành tích đối đầu nhỉnh hơn với 4 chiến thắng, 1 trận hòa và 2 thất bại. Nhưng ở hai lần chạm trán gần nhất, phần thắng lại thuộc về Bồ Đào Nha. Tuy vậy, với lực lượng đồng đều hơn, Anh sẽ giành vé vào bán kết. Đội hình dự kiến: U21 Anh: Trafford; Johnson, Cresswell, Branthwaite, Thomas; Palmer, Skipp; Smith Rowe, Elliott, J.Ramsey; Archer. U21 Bồ Đào Nha: Celton Biai; Ze Carlos, Penetra, Amaro, Tavares; Joao Neves, Dantas, Costa; Conceicao, Neto, Fabio Silva. Tứ kết giải U21 châu Âu: Pháp vs Ukraine Pháp cùng với Anh là hai đội có thành tích toàn thắng tại vòng bảng khi thắng cả ba trận trước Ý 2-1, Na Uy 1-0 và Thụy Sĩ 4-1 để đứng đầu bảng D với 9 điểm. Là chủ nhà của Olympic 2024, Pháp không phải dự tranh vòng loại môn bóng đá nam nên giải U21 châu Âu chính là cơ hội để họ cọ sát và rà soát lực lượng. Pháp cũng đặt mục tiêu lớn là vô địch giải U21 như bàn đạp để chinh phục chiếc HCV Olympic. Riêng ở sân chơi trẻ châu Âu, Pháp rất khao khát danh hiệu vì họ mới chỉ một lần vô địch vào năm 1988 và một lần về nhì năm 2002. Pháp nhắm đến chức vô địch U21 châu Âu để 'làm bàn đạp' cho Olympic Paris 2024. Trong khi đó, đây mới chỉ là lần thứ 4 Ukraine góp mặt tại VCK U21 châu Âu. Thành tích lớn nhất của họ là Á quân năm 2006 sau trận thua Hà Lan. Năm nay, Ukraine chơi khá ấn tượng khi giành vị trí thứ 2, bằng 7 điểm với Tây Ban Nha nhưng thua chỉ số phụ. Ở sân chơi U21, Pháp và Ukraine gặp nhau lần cuối ở vòng loại năm 2022, kết thúc với tỷ số 3-3. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Pháp thắng 2, hòa 2 và thua 1 trước Ukraine. So về lực lượng, rõ ràng Pháp được đánh giá cao hơn nhưng Ukraine là đối thủ không hề dễ chơi. Qua lượt trận vòng bảng đã cho thấy đội bóng của HLV Ruslan Rotan thể hiện lối chơi vô cùng ấn tượng và chắc chắn. Trong trận đối đầu với đối thủ cực mạnh là Tây Ban Nha, thậm chí Ukraine còn 2 lần dẫn trước và chỉ có may mắn mới giúp Tây Ban Nha thủ hòa. Trong trận đấu đêm nay, Pháp vẫn trông vào bộ tứ của Lyon là Maxence Caqueret, Rayan Cherki, Barcola và Amine Gouiri. Trong khi đó chân sút Danylo Sikan (Shakhtar Donetsk) sẽ là hiểm họa cho hàng thủ Pháp. Pháp sẽ vắng ngôi sao trẻ đang khoác áo Crystal Palace là Michael Olise vì chấn thương trong khi Ukraine sẽ có sự trở lại của hậu vệ Vladyslav Vanat (Dynamo Kyiv) sau án phạt vì thẻ. Đội hình dự kiến: U21 Pháp: Chevalier, Nkounkou, Bade, Kalulu, Lukeba, Caqueret, Thuram, Cherki, Kone, Gouiri, Barcola

U21 Ukraine: Neshcheret, Lyakh, Saylyuk, Syrota, Vivcharenko, Zhelizko, Nazarenko, Ocheretko, Kryskiv, Bragaru, Viunnyk Vòng 13 V-League: SHB Đà Nẵng vs Công an Hà Nội Đây là trận đấu tâm điểm của V-League khi đội chót bảng tiếp đội đầu bảng và sự xuất hiện của hai bản hợp đồng Filip Nguyễn và Nguyễn Quang Hải bên phía CAHN. Filip Nguyễn nhiều khả năng sẽ chưa ra sân. HLV Phạm Minh Đức có trận hòa thứ hai liên tiếp sau khi thay HLV Phan Thanh Hùng để ngồi vào ghế HLV trưởng. Hơn hết, trận hòa ấy khiến cho SHB Đà Nẵng tiếp tục đứng ở vị trí đội sổ và đối diện với nguy cơ rớt hạng. Ở phía bên kia, sự xuất hiện của thủ môn Filip Nguyễn và Nguyễn Quang Hải giúp cho hàng thủ lẫn tuyến giữa của CAHN thêm sức mạnh. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất, chỉ có Quang Hải sẽ ra sân trận này, còn Filip Nguyễn nhiều khả năng sẽ không ra sân do CAHN chưa đăng ký anh vào danh sách thi đấu. CAHN tiếp tục bảo vệ ngôi đầu bảng? CAHN muốn Filip Nguyễn có thêm thời gian để hòa nhập và quan sát toàn đội trước khi xung trận. Thủ môn Patrick Lê Giang sẽ tiếp tục được tin dùng. Với vị thế và lực lượng hiện tại, CAHN nhiều khả năng sẽ giành kết quả có lợi để tiếp tục cũng cố vị trí đầu bảng. Đồng nghĩa là SHB Đà Nẵng tiếp tục chôn chân ở cuối bảng. Đội hình dự kiến: SHB Đà Nẵng: Văn Biểu, Maurico, Đức Lễ, Duy Cương, Văn Long, Phi Hoàng, Minh Tuấn, Anh Tuấn, Đình Duy, Brandon, Lucao. Công an Hà Nội: Filip Nguyễn, Văn Hậu, Tấn Sinh, Monteiro, Ngọc Đức, Văn Thanh, Tiến Dũng, Trọng Long, Quang Hải, John Cley, Gustavo. Vòng 13 V-League: Thanh Hóa vs Hải Phòng Thanh Hoá đã không thắng trong 2 trận gần nhất tại V.League 2023. Thầy trò HLV Velizar Popov buộc phải giành chiến thắng trước Hải Phòng, nếu như không muốn bị Công An Hà Nội gia tăng khoảng cách. Không chỉ bị Công An Hà Nội chấm dứt chuỗi 10 trận bất bại, Thanh Hoá còn mất luôn vị trí dẫn đầu khi để Nam Định cầm chân ở vòng đấu trước. Những cuộc gặp gỡ giữa Thanh Hóa và Hải Phòng luôn diễn ra quyết liệt. Hải Phòng đang rộng cửa tiến vào nhóm top 8 đội dẫn đầu nhờ vào thành tích bất bại trong 5 trận đấu gần nhất. Nhưng để chắc chắn lọt vào nhóm 8 đội dẫn đầu, Hải Phòng ít nhất phải giành được 1 điểm, bởi lẽ thầy trò ông Chu Đình Nghiêm chỉ cách vị trí thứ 9 của Hoàng Anh Gia Lai đúng 2 điểm. Nếu như giành 3 điểm trước Thanh Hoá, Hải Phòng không chỉ nằm trong nhóm top 8, mà đội bóng đất cảng còn có thể chiếm lấy vị trí thứ 4 của Viettel, qua đó hoàn thành mục tiêu trụ hạng sớm V.League 2023. Đội hình dự kiến: Thanh Hoá: Thanh Diệp, Gustavo, Minh Tùng, Sỹ Nam, Thái Bình, A Mít, Thái Sơn, Thành Long, Ti Phông, Bruno, Paullo. Hải Phòng: Đình Triệu, Văn Đạt, Văn Tới, Mpande, Bicou, Hải Huy, Trung Hiếu, Hoàng Nam, Yuri Mamute, Tuấn Anh, Triệu Việt Hưng Vòng 13 V-League: Bình Định vs HAGL Đội thắng trong cuộc đối đầu giữa Topenland Bình Định vs HAGL chắc chắn sẽ giành quyền vào nhóm tranh chức vô địch trong lúc đội thua sẽ phải tranh trụ hạng. Với tính chất ấy nên Topenland Bình Định và HAGL phải sống còn với nhau trong trận cuối cùng của lượt đi. Topenland Bình Định đang đứng thứ 7 nhưng nếu thua, Bình Định sẽ phải nhường vị trí trong Top 8 cho HAGL. Ngược lại, vị trí của 2 đội vẫn sẽ được giữ nguyên nếu như đội chủ nhà giành trọn ít nhất 1 điểm trước đội khách. Đội nào thắng sẽ vào Top 8, đội nào thua sẽ đua trụ hạng. Topenland Bình Định bước vào mùa giải với tham vọng rất lớn nhưng kết quả thu về lại không như mong đợi. Trong lúc đó, HAGL không có tham vọng, không có mục tiêu leo cao nên kết quả trong chặng đường vừa qua không phải là quá bất ngờ. Với tình cảnh hiện tại của 2 đội trên BXH, cả Topenland Bình Định và HAGL sẽ nhập cuộc với quyết tâm cao nhất. Nhưng về chuyên môn lẫn lực lượng, đội chủ nhà được đánh giá cao hơn so với đội khách trong cuộc đối đầu này. Đội hình dự kiến: Topenland Bình Định: Văn Lâm, Văn Triền, Schmidt, Tiến Đạt, Thanh Thịnh, Văn Thuận, Đức Chinh, Marlon, Xuân Tú, Văn Thành, Rafaelson. HAGL: Tuấn Linh, Văn Sơn, Đình Bảo, Diakite, Ngọc Quang, Minh Vương, Thanh Bình, Thanh Sơn, Bảo Toàn, Paollo, Brandao. Lịch thi đấu Chung kết U17 châu Á 2023 19h00 ngày 2/7: Hàn Quốc vs Nhật Bản (FPT Play) Lịch thi đấu V-League 2023 - vòng 13 - 17h00 ngày 2/7: Bình Định vs HAGL (FPT Play, TV360) - 17h00 ngày 2/7: Bình Dương vs Nam Định (FPT Play, TV360) - 17h00 ngày 2/7: Đà Nẵng vs CAHN (FPT Play, TV360) - 17h00 ngày 2/7: Thanh Hóa vs Hải Phòng (FPT Play, TV360) - 17h00 ngày 2/7: Hà Nội vs SLNA (FPT Play, TV360) - 17h00 ngày 2/7: TP.HCM vs Viettel (FPT Play, TV360) - 17h00 ngày 2/7: Hà Tĩnh vs Khánh Hòa (FPT Play, TV360) Lịch thi đấu Tứ kết giải U21 châu Âu - 23h00 ngày 2/7: Anh vs Bồ Đào Nha - 02h00 ngày 3/7: Pháp vs Ukraine