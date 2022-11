Tạm cho nghỉ việc hai CSGT liên quan vụ dùng gậy đánh người lái xe

Sáng 1/11, lãnh đạo Công an huyện Tân Trụ cho hay, đã xác định hai người mặc sắc phục công an liên quan vụ đánh nam thanh niên tới tấp sáng ngày 31/10. Đó là 2 cán bộ chiến sĩ thuộc đội CSGT - Trật tự Công an huyện Tân Trụ.

"Công an huyện tạm thời cho hai cán bộ chiến sĩ đó nghỉ việc tại đơn vị, không phân công nhiệm vụ, cho tới khi có quyết định chính thức từ Công an tỉnh Long An. Nguyên nhân ban đầu do nam thanh niên lái xe không có gương chiếu hậu nên bị CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra. Nam thanh niên không chấp hành mà phóng xe bỏ chạy, lạng lách, đánh võng nên mới dẫn đến sự việc", lãnh đạo Công an huyện Tân Trụ, nói.