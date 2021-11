Tạm biệt sẹo bằng công thức tự chế tại nhà

Trộn cùi đu đủ chín với dưa chuột nạo, cùi cà chua và cam, đắp hỗn hợp này lên mặt và rửa sạch sau nửa giờ. Công thức này không chỉ làm sáng màu da mà còn phục hồi da và loại bỏ các tế bào chết.

Bạn có thể sử dụng mặt nạ tự chế 1 hoặc 2 lần/ tuần.

Mật ong trị vết thâm

Bôi mật ong lên vết sẹo và để qua đêm. Rửa sạch vào buổi sáng. Bạn cũng có thể tán bột một viên aspirin, thêm mật ong và vài giọt nước. Đắp lên vết sẹo và để trong 10 đến 15 phút. Làm ẩm bằng nước và xoa nhẹ. Sau đó rửa sạch.

Các chuyên gia sắc đẹp luôn khuyến cáo chúng ta khôngdùng móng tay nặn mụn nhọt hoặc mụn đầu đen. Điều này có thể khiến tình trạng bệnh lan rộng và còn để lại sẹo trên da.

