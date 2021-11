Tạm biệt làn da xỉn màu bằng... trái dứa

Bạn có thể sử dụng dứa để làm mặt nạ dưỡng da.

Trước khi đắp mặt nạ dứa, bạn nên lưu ý làm sạch da mặt đúng cách, sau đó thoa đều hỗn hợp lên mặt và cổ, massage trên da từ 3 đến 5 phút. Sau đó,giữ hỗn hợp trên da trong vòng 15 đến 20 phút, rửa sạch bằng nước lạnh và tránh sử dụng xà phòng vì nó có thể làm mất độ ẩm trên da. Bạn nên áp dụng công thức này ít nhất 2 lần một tuầnđể có làn da khỏe mạnh và rạng rỡ.

Xem thêm video đang được quan tâm: