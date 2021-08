Taliban bắn chỉ thiên "mừng độc lập" sau khi binh sỹ Hoa Kỳ cuối cùng rời khỏi Afghanistan

Kênh truyền hình Al Jazeera dẫn phát biểu của người phát ngôn Taliban - ông Qari Yusuf, nhấn mạnh: "Người lính cuối cùng của Hoa Kỳ đã rời khỏi sân bay Kabul. Đất nước chúng tôi đã giành được độc lập hoàn toàn".

Trước đó, Taliban đã tiến vào thủ đô Kabul và giành quyền kiểm soát Afghanistan hôm 15/8. Taliban chưa công bố chính quyền mới của mình nhưng thông báo rằng, họ sẽ chờ cho đến sau khi các lực lượng Hoa Kỳ và các nước đồng minh rút khỏi Afghanistan.

Các thành viên Taliban tuần tra ở thủ đô Kabul, Afghanistan ngày 29/8. Nguồn: AFP



Trước đó, Taliban cũng đã tỏ dấu hiệu muốn thiết lập một chính quyền ổn định và ôn hòa ở Afghanistan. Lực lượng này cũng đã hứa sẽ bảo vệ các quyền của phụ nữ trong khuôn khổ của luật Hồi giáo và không để lãnh thổ Afghanistan bị biến thành nơi dung dưỡng các nhóm khủng bố. Tuy nhiên, theo tờ South China Morning Post, nỗi lo sợ vẫn gia tăng đối với nữ giới ở Afghanistan sau khi Taliban yêu cầu họ ở nhà, cho hay họ không an toàn trong sự hiện diện của các thành viên thuộc lực lượng này.

Hơn nữa, vụ đánh bom đẫm máu tối 26/8 ở bên ngoài sân bay Kabul do Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tiến hành một lần nữa cho thấy, tình hình an ninh ở Afghanistan chưa thể ổn định.

Trong khi đó, ở diễn biến khác, AFP đưa tin cho hay, vài giờ sau khi lính Hoa Kỳ hoàn toàn rút khỏi Afganishtan, Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết Hoa Kỳ sẽ bắt đầu một chương mới liên quan đến Afghanistan và chuyển các hoạt động ngoại giao sang Qatar.

Một chiếc trực thăng CH-47 Chinook được đưa lên máy bay chở hàng C-17 Globemaster III của không quân Mỹ tại sân bay quốc tế Hamid Karzai ở Kabul ngày 28/8 - Ảnh: Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ

Ngoại trưởng Antony Blinken cũng cam kết chính quyền Washington sẽ tiếp tục các nỗ lực không ngừng để giúp người Hoa Kỳ, người Afghanistan và những người khác rời khỏi đất nước nếu họ chọn lựa như vậy. Với những người bị kẹt lại, Hoa Kỳ sẽ tiếp tục sơ tán họ bằng con đường ngoại giao.