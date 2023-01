Tài xế xe tải bị nước cuốn mất tích khi cứu bé 4 tuổi rơi xuống sông

Trước đó, khoảng 6h sáng cùng ngày, xe tải do tài xế L.V.S. (35 tuổi, ngụ ở địa phương) đang lưu thông về phía chợ Mỹ Lồng, đến gần giữa cầu Mỹ Thạnh thì lùi lại để nhường đường cho phương tiện đi ngược chiều.

Cầu Mỹ Thạnh rất hẹp, mặt cầu lát gỗ gồ ghề và lan can thưa (Ảnh: Internet).

Do khuất tầm nhìn, chiếc xe tải đã va chạm với xe máy do một phụ nữ điều khiển đang chở theo một bé trai 4 tuổi đi ngay phía sau. Cú va chạm khiến chiếc xe máy bị đổ về phía lan can, em bé bị rơi xuống cầu.