Tài xế xe ôm vừa ăn vừa khóc trong ngày sinh nhật, phía sau là chuyện nhói lòng

Sơn vừa ăn vừa khóc trong sinh nhật lần thứ 22. Video: Nhân vật cung cấp

Bữa ăn ngon nhất

Vừa qua, mạng xã hội lan tỏa clip ngắn ghi lại cảnh nam tài xế của một hãng xe ôm công nghệ vừa ăn bún, vừa lấy tay lau nước mắt. Nội dung clip cho thấy, đây là lần đầu tiên nam tài xế tự thưởng cho mình bữa ăn ngon vào ngày sinh nhật.

Ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip đã thu hút hơn 1 triệu lượt xem, bình luận của cộng đồng mạng. Đa số người xem chia sẻ, đồng cảm với sự xúc động của nam tài xế và động viên người này cố gắng vươn lên trong cuộc sống.

Nhân vật chính trong đoạn clip là Đỗ Văn Sơn (SN 2002, Bà Rịa-Vũng Tàu). Sơn cho biết, bản thân đăng tải đoạn clip trên lên mạng xã hội để giãi bày tâm sự và không ngờ video đạt hơn 1 triệu lượt xem.



Sơn vào quán gọi phần ăn đặc biệt rồi vừa ăn vừa rơi nước mắt. Ảnh cắt từ clip do nhân vật cung cấp

Đây là clip Sơn quay lại hoạt động trong ngày sinh nhật lần thứ 22 của mình. Từ nhỏ đến lớn, Sơn không có ấn tượng về sinh nhật của bản thân.