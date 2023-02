Tài xế xe ôm hiếp dâm khách nữ rồi cướp tài sản

Đại diện lãnh đạo Công an TP Dĩ An cho biết trước đó vào ngày 14/2, đồn Công an Khu công nghiệp Sóng Thần tiếp nhận tố giác tội phạm của chị Đ.T.T.H về việc chị này bị một nam giới hiếp dâm, cướp tài sản (điện thoại, ví tiền, bên trong có nhẫn vàng và 1,9 triệu đồng tiền mặt) vào lúc rạng sáng.

Sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Công an TP Dĩ An đã chỉ đạo đội cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh, truy bắt nghi phạm gây án, đồng thời xác lập chuyên án truy xét, bí số VX142H để tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ.