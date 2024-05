Tài xế xe ôm công nghệ ở TPHCM mất tích bí ẩn 2 ngày

Ngày 8/5, chị Định Thị Bích Lợi ( 33 tuổi, ngụ Bình Phước) đã đến Công an tỉnh Long An, Đồng Tháp và Công an quận Bình Tân (TPHCM) trình báo ông Đinh Bích Lộc ( 43 tuổi, anh ruột Lợi, quê Đồng Tháp) mất tích 2 ngày nay.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị Lợi cho biết anh trai lái xe ôm công nghệ, ở trọ tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân.