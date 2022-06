Tài xế xe công nghệ đua nhau tắt app, chạy chui

Đánh giá thêm về chương trình đảm bảo thu nhập, Đức Huy - tài xế khác của Gojek - cho rằng mức doanh thu đảm bảo ổn định hãng đề ra quá thấp. Do đó, khi đạt điểm tích lũy, tài xế có thể dễ dàng vượt mức doanh thu này và không nhận được thưởng.

Các ứng dụng nói gì?

Về vấn đề chiết khấu, các hãng đều khẳng định giá cước đã được tính toán trên cơ sở có lợi cho người dùng lẫn tài xế. Trong bối cảnh giá cả nhiên liệu tăng cao, ứng dụng sẽ tiếp tục tung ra chương trình hỗ trợ và chưa có kế hoạch điều chỉnh thêm chiết khấu.

Hiện tại, be là ứng dụng duy nhất thông báo giảm chiết khấu đối với dịch vụ di chuyển bằng ôtô tại một số tỉnh thành như TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai.

Đại diện hãng cho biết ứng dụng không thể lập tức tăng giá cước theo giá xăng vì sẽ ảnh hưởng đến khách hàng. Tuy nhiên, hãng sẽ tiếp tục theo dõi thị trường để cân bằng lợi ích cho tài xế và người dùng.

“Chúng tôi không bao giờ khuyến khích tài xế và khách hàng thực hiện chuyến đi ngoài ứng dụng vì chính sự an toàn của hai bên nếu chẳng may xảy ra sự cố hay va chạm giao thông nghiêm trọng”, đại diện be lưu ý tài xế và khách hàng đều được hưởng chính sách bảo hiểm tai nạn.

Trong khi đó, đại diện Gojek cho biết mức phí dịch vụ được tính toán dựa trên nhiều yếu tố với mục tiêu đảm bảo tính công bằng và cạnh tranh trên thị trường, đồng thời cân đối các khoản đầu tư để nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng khuyến mãi để kích cầu, từ đó giúp tài xế có thêm trải nghiệm và chương trình hỗ trợ.

Tương tự, Grab thông báo sẽ xem xét tổng thể thu nhập của đối tác và tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ khác nhau để cân bằng lợi ích cho tài xế và người dùng.

(Theo Zing)