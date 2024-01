Tài xế tông xe, kéo lê cảnh sát giao thông trên đường

Tối 8/1, Công an quận Cẩm Lệ (TP Đà Nẵng) cho biết tạm giữ hình sự Trần Đình Duy (34 tuổi, trú tổ 8, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) để điều tra, xử lý về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, sáng 8/1, tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an TP Đà Nẵng do Thiếu tá Nguyễn Hữu Tiến Lên làm tổ trưởng, tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến Quốc lộ 14B.