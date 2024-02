Tài xế tông xe đang dừng đèn đỏ làm 1 người chết rồi bỏ trốn

Ngày 16/2, tin từ công an huyện Bến Lức (Long An), đơn vị đã bắt giữ Nguyễn Huỳnh Thành (29 tuổi, quê quán phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, Đà Nẵng). Huỳnh Thành là nghi phạm điều khiển xe ô tô tải 51C - 572.87 gây tai nạn trên quốc lộ 1 ( thuộc xã Mỹ Đức, huyện Cái Bè, Tiền Giang) khiến 1 người tử vong.

Nguyễn Huỳnh Thành bị CSGT Công an huyện Bến Lức bắt giữ sau khi gây tai nạn liên hoàn, đang trên đường bỏ trốn.

Nhận được thông tin phối hợp từ Công an tỉnh Tiền Giang, Công an tỉnh Long An triển khai lực lượng CSGT chốt chặn bắt giữ tài xế Thành trên đường tỉnh 830 đoạn cầu Xáng Lớn địa bàn xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Công an huyện Bến Lức đã bàn giao Thành cho công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục điều tra xử lý.