Tài xế tố Grab ăn chặn phí ship

Với trường hợp của B.N, Grab đang hưởng 55% giá trị đơn hàng. Ảnh: NVCC.



Tiếp tục nhắn tin lên tổng đài, Grab thông báo cước phí người dùng phải trả tùy thuộc vào nhu cầu, thời gian đặt, rằng thời điểm đó đông hay ít đối tác nhận đơn cũng như thời gian chờ đơn. Mặt khác, tài xế đã nhận đầy đủ cước phí cho chuyến xe và không bị thiệt.

Theo chính sách của GrabFood công bố trên website, chi phí của một đơn hàng bao gồm chi phí món ăn (theo giá của nhà hàng/quán ăn), cước phí giao hàng, phí đơn hàng nhỏ và phí dịch vụ.

Cước phí giao hàng sẽ được tính theo khoảng cách từ nhà hàng/quán ăn đến điểm giao hàng. Cước phí tối thiểu là 16.000 đồng cho 3 km đầu tiên tùy vào nhà hàng/quán ăn và 5.000 đồng cho mỗi km tiếp theo. Ngoài ra phí giao hàng có áp dụng biểu giá linh động khi nhu cầu tăng cao, dựa theo khu vực và thời điểm trong ngày.

Có thể nói Grab đang thực hiện đúng chính sách đã đề ra. Tuy nhiên, trên giao diện đặt hàng, Grab giải thích phí giao hàng cao hơn bình thường là để giúp có nhiều tài xế hoạt động hơn (Delivery fee is higher than normal to get more drivers on the road for deliveries).

Đáng chú ý, tình trạng này xảy ra với nhiều tài xế Grab khác. Nếu thắc mắc, ứng dụng đều trả lời đã thanh toán đúng số tiền dựa trên số km.