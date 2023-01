Tài xế taxi ở sân bay Tân Sơn Nhất phấn khởi khi có bãi đỗ xe miễn phí

Ngày 15/1, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho vận hành bãi đỗ xe tạm có diện tích hơn 3.500 m2 tại vị trí tiếp giáp đường vào nhà ga quốc tế, góc đường Bạch Đằng- Trường Sơn- Hồng Hà (quận Tân Bình).

Theo đó, từ nay đến ngày 6/2, bãi tạm này có 100 chỗ đỗ xe cho các hãng taxi đăng ký hoạt động tại sân bay Tân Sơn Nhất như Vinasun, Mai Linh, VinaTaxi, Saigontourist.

Bãi đỗ taxi tạm trước cổng sân bay Tân Sơn Nhất chính thức vận hành sáng 15/1.

Theo ghi nhận, do đã vào cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán 2023 nên Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thực hiện phương án giữ nguyên hiện trạng, mở hai cổng để cho taxi thuận lợi ra vào và bố trí lực lượng an ninh để đảm bảo trật tự, an toàn.