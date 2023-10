Tài xế ô tô biển số Ninh Thuận vượt trạm BOT trốn phí 18 lần trong tháng

Đây cũng chính là một trong những lý do còn nhiều xe trốn phí nhưng không thể truy thu.

“Các phương tiện này cố tình vi phạm về khoảng cách bám đuôi xe trước hoặc trực tiếp đâm vào gác chắn để trốn trả phí. Vidifi đã tổ chức ngăn chặn, tuy nhiên, do các phương tiện đi trong làn ETC có tốc độ cao, lái xe liều lĩnh, cố tình không chấp hành nên việc ngăn chặn rất nguy hiểm”, ông Sơn cho hay.

Ông Đặng Trần Chiến cho biết, Công ty VDTC đang phối hợp với nhà thầu nâng cấp hệ thống nhận dạng tự động để cập nhật thông tin cảnh báo khi xe qua trạm nhằm ngăn ngừa và truy thu.

Tuy nhiên, qua rà soát, những trường hợp vượt trạm đều là những tài xế bám đuôi xe trước nên hệ thống không phân tách được xe, không nhận dạng được biển số.

Liên quan đến vấn đề này, Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản yêu cầu các đơn vị thường xuyên trích xuất hình ảnh để gửi cảnh sát giao thông, công an địa phương… Theo đó, các đơn vị cần gửi dữ liệu các phương tiện có hành vi cố tình vượt trạm, trốn phí khi tham gia giao thông qua các trạm thu phí (đâm barie; bám sát đuôi xe trước; không giữ khoảng cách theo quy định);

Các xe không gắn thẻ đầu cuối hoặc gắn thẻ đầu cuối mà số tiền trong tài khoản thu phí không đủ để chi trả khi qua làn thu phí điện tử không dừng; đi vào làn đường dành riêng thu phí theo hình thức điện tử không dừng và các hành vi vi phạm khác để xử lý theo quy định.

Để xử lý kịp thời, triệt để các trường hợp phương tiện cố tình vượt trạm, trốn phí tại các trạm thu phí, Cục Đường bộ Việt Nam cũng kiến nghị Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng cảnh sát giao thông, công an địa phương tiếp nhận thông tin, hình ảnh vi phạm do các doanh nghiệp thu phí chuyển đến. Từ đó tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với các phương tiện có hành vi vượt trạm, trốn phí khi lưu thông qua các trạm thu phí theo quy định.