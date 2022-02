Tài xế lái xe bồn bốc cháy khỏi cây xăng kể lại phút sinh tử

Mới đây, MXH xôn xao chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh tài xế dũng cảm liều mình lái chiếc xe bồn đang bốc cháy rời khỏi cây xăng để cứu cả trạm xăng.

Theo Tuổi Trẻ, khoảng 15h ngày 19/2, chiếc xe bồn chở xăng đang đậu tại Công ty TNHH Tân Tiến Thành ở phường 1, thị xã Cai Lậy để nhập nhiên liệu vào bồn chứa thì bốc cháy dữ dội kèm theo nhiều tiếng nổ.

Theo clip hiện trường ghi lại thì đám cháy lớn, cột khói bốc cao nghi ngút rất nguy hiểm. Lúc này, tài xế xe bồn đã nhanh chóng leo lên xe bồn và lái chiếc xe chạy ra khỏi cây xăng một đoạn rồi nhảy xuống trong tình trạng bị bỏng.

Một nhân viên của công ty này cũng bị bỏng. Cả hai được đưa đi cấp cứu sau đó.

Nhận được tin báo, Công an Tiền Giang đã điều 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến chữa cháy. Sau khoảng 30 phút, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Tại hiện trường, chiếc xe bồn bị cháy đen.