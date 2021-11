Tài xế hất văng cảnh sát cơ động để trốn khai báo y tế

Your browser does not support the audio element.

Chiều 18/11, Công an thành phố Tam Điệp (Ninh Bình) cho biết, đang điều tra vụ lái xe ô tô con không thực hiện khai báo y tế, tăng ga tông ngã chiến sĩ cảnh sát cơ động (CSCĐ) làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 Dốc Xây.