Tài xế gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn bị xử lý thế nào?

Câu hỏi:

Gần khu vực tôi sinh sống vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông, người lái xe ô tô sau khi gây tai nạn đã bỏ trốn, bỏ lại nạn nhân thương tích nằm giữa đường. Tôi xin hỏi luật sư trường hợp gây tai nạn giao thông rồi bỏ trốn như vậy thì bị phạt thế nào?

Trả lời:

Theo Điều 38 Luật Giao thông đường bộ 2008, người điều khiển phương tiện và những người liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn phải có các trách nhiệm sau:

- Dừng ngay phương tiện, giữ nguyên hiện trường, cấp cứu người bị nạn và phải có mặt khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

- Ở lại nơi xảy ra tai nạn cho đến khi người của cơ quan công an đến, trừ trường hợp người điều khiển phương tiện cũng bị thương phải đưa đi cấp cứu hoặc phải đưa người bị nạn đi cấp cứu hoặc vì lý do bị đe dọa đến tính mạng, nhưng phải đến trình báo ngay với cơ quan công an nơi gần nhất.

- Cung cấp thông tin xác thực về vụ tai nạn cho cơ quan có thẩm quyền.

Tại Khoản 17 Điều 8 của Luật Giao thông đường bộ cũng quy định bỏ trốn sau khi gây tai nạn giao thông để trốn tránh trách nhiệm là một trong những hành vi bị nghiêm cấm.

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP và cập nhật mới nhất tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP (sửa đổi ngày 28/12/2021), quy định về mức xử phạt đối với hành vi điều khiển phương tiện gây tai nạn giao thông không dừng lại, không giữ nguyên hiện trường, bỏ trốn không đến trình báo với cơ quan có thẩm quyền, không tham gia cấp cứu người bị nạn:

Đối với người điều khiển xe ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô: Phạt tiền 16 - 18 triệu đồng; tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 5 - 7 tháng.