Tài xế điều khiển xe rời khỏi hiện trường sau khi gây tai nạn chết người

Qua trích xuất camera an ninh, cơ quan chức năng phát hiện, thời điểm xảy ra vụ tai nạn giao thông có xe đầu kéo mang biển kiểm soát 15H-036.40 kéo theo rơ móc 15R-172.80, do tài xế Nghiêm Văn Hà (SN 1979, trú xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng) điều khiển, có nghi vấn liên quan trực tiếp tới vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Mạng xã hội facebook).

Đến khoảng 10h15 cùng ngày, tại phường Ninh Hải, thị xã Nghi Sơn, cơ quan chức năng đã phát hiện và làm việc với tài xế chiếc xe nói trên. Đồng thời, bàn giao cho cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Hoằng Hóa tiến hành làm rõ.