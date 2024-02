Tài xế chia sẻ 'nỗi sợ' khi đi trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Một số tài khoản bình luận rằng tài xế ô tô con cố vượt xe đầu kéo là để không phải đi sau xe này trên phần đường sắp tới, do đó mới xảy ra tai nạn.

Lái xe các phương tiện liên quan vụ tai nạn không vi phạm nồng độ cồn, kiểm tra nhanh ma túy cho kết quả âm tính. Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phong Điền điều tra.

Tối 18/2, Ban An toàn giao thông Thừa Thiên Huế đã có báo cáo về nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn khiến 3 người tử vong.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo xử lý hiện trường (Ảnh: Vi Thảo).

Có tài khoản căn cứ vào video ghi lại sự việc, suy đoán trên xe chỉ có 2 người ngồi hàng ghế đầu thắt dây an toàn (là 2 người sống sót, chỉ xây xát nhẹ); còn 3 người hàng ghế sau (đều tử vong) đã không thắt dây an toàn. Từ đó người này khuyến khích việc thắt dây an toàn trên xe, dù ngồi ở vị trí nào.

Tài khoản Nguyễn Danh Tuyên chia sẻ cảm nhận cá nhân về cao tốc Túy Loan - La Sơn và La Sơn - Cam Lộ khi mới chạy trên chặng này vào ngày 17/2.

Theo anh Tuyên, cao tốc có đường hẹp một làn đường chạy và một làn đường khẩn cấp. Làn khẩn cấp cũng hẹp, nếu đỗ xe ở làn này và bật đèn cảnh báo thì vẫn nguy hiểm. Phần lớn lái xe đỗ dừng nghỉ ở những đoạn có làn khẩn cấp phình sâu vào trong để đảm bảo an toàn.

Toàn tuyến phần lớn là vạch liền, có những đoạn vạch đứt và có những đoạn có 2 làn đường riêng biệt.