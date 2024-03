Tài tử Yoo Seung Ho bất ngờ đăng ảnh cưới khiến dân mạng Hàn bị sốc

Khoảnh khắc khiến ai cũng muốn làm nữ chính

DAY6 chính thức phát hành mini album thứ 8 Fourever vào ngày 18/3 cùng ca khúc chủ đề Welcome To The Show. Sau khi phát hành, album đã đứng đầu bảng xếp hạng. Tất cả các bài hát trong album mới đều lọt vào bảng xếp hạng Top 100 của Melon.

Ca khúc mới Welcome To The Show là bản dạ khúc dành cho những người yêu nhau nhưng đồng thời cũng chứa đựng lòng biết ơn của DAY6 đối với cộng đồng My Day (fandom DAY6) - những người đã chờ đợi họ trong một thời gian dài.