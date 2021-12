Tài tử 'Thư Ký Kim Sao Thế' kết hôn, sắp có con

Năm 2008, anh chính thức ra mắt trong nhóm nhạc nam 2PM thuộc công ty nổi tiếng JYP Entertainment. 2PM được đánh giá là một trong những nhóm nhạc nam hàng đầu của thế hệ 2 Kpop với nhiều bản hit nổi tiếng khắp Châu Á như Again & Again, Heartbeat, Hands Up...



Chansung và nhóm 2PM

Ngoài ra, Chansung còn lấn sân sang diễn xuất, góp mặt trong nhiều bộ phim ăn khách như Gia Đình Là Số Một, Thư Ký Kim Sao Thế, Dream High...

Anh Anh