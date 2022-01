Tài tử Tạ Hiền sống đơn độc sau khi chia tay bạn gái kém 49 tuổi

Tài tử Tạ Hiền ăn diện trẻ trung dù đã ở tuổi 'xưa nay hiếm'.

Tạ Hiền là diễn viên kỳ cựu của Hong Kong và Hoa ngữ. Ông từng đóng Tiêu Thập Nhất Lang, Anh hùng xạ điêu, Tuyết sơn phi hồ, Thiên long bát bộ... Ông và bà Địch Ba Lạp có hai người con: Tạ Đình Phong và Tạ Đình Đình, cả hai đều phát triển sự nghiệp trong làng giải trí. Sau ly hôn, Tạ Hiền trải qua không ít cuộc tình với những người phụ nữ khác nhưng đều đổ vỡ.

Tạ Hiền tham gia show của con trai Tạ Đình Phong

Your browser does not support the video tag.

Thúy Ngọc