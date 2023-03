Tài tử 'Sói già phố Wall' thăm nhà tù Hỏa Lò

Tài tử Matthew McConaughey sinh ngày 4/11/1969 tại Texas (Mỹ). Nam diễn viên từng giành tượng vàng Oscar cho vai diễn trong Dallas Buyers Club (2013). Xuyên suốt sự nghiệp diễn xuất, McConaughey từng để lại dấu ấn trong loạt tác phẩm như Interstellar (2014), The Wedding Planner (2001) hay The Wolf of Wall Street (2013).

Dàn sao Hollywood dành phần lớn thời gian tìm hiểu về khu du tích. Ảnh: Di tích Nhà tù Hỏa Lò.



Còn Woody Harrelson từng 3 lần được đề cử tại Oscar (1997, 2010, 2018). Ngôi sao sinh năm 1961 từng gương mặt quen thuộc với người hâm mộ toàn thế giới khi góp mặt trong loạt phim Zombieland, (2009, 2019) Now You See (2013, 2016) hay Venom: Let There Be Carnage (2021).

Tài tử nổi tiếng với lối diễn xuất hài hước xen lẫn châm biếm. Mỗi khi xuất hiện Harrelson luôn khiến khán giả cười không ngớt.

Nhà tù Hỏa Lò được thực dân Pháp xây dựng năm 1896, nơi đây bị coi là "địa ngục trần gian" và là chỗ giam giữ nhiều nhà cách mạng lớn của Việt Nam trong Chiến tranh Đông Dương và phi công Mỹ trong Chiến tranh Việt Nam. Hiện, nơi đây trở thành di tích phục vụ khách tham quan.