Tài tử Quách Phú Thành gặp tai nạn khi đua xe

Trong quá trình đua, chiếc xe của anh bị chiếc xe thể thao màu đen - trắng phía sau vượt qua ở góc cua, hai bên va chạm mạnh.

Hiện tình hình sức khỏe của anh được giữ kín. Trước đó, khi trả lời phỏng vấn, tài tử nói tự tin về chặng đua. Anh cho biết không phải tay đua chuyên nghiệp nhưng mong muốn được yêu thích và học hỏi các kỹ năng thông qua cuộc thi.

Được biết, chính nhờ sự xuất hiện của Quách Phú Thành, cuộc đua đã thu hút rất đông người dân đến xem. Tại đây, thiên vương Quách Phú Thành nhuộm tóc vàng, cắt kiểu undercut vô cùng trẻ trung.