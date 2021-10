Tài tử nổi tiếng lừa bạn gái phá thai với khoản phạt 18 tỷ

Nửa đêm ngày 17/10, trên mạng xã hội xuất hiện một bài viết dài tố cáo nam diễn viên đang hot (tạm gọi là K) đã ép bạn gái phá thai.

Theo đó, bạn gái cũ của K (tạm gọi là A) tố bị K dụ dỗ bằng lý do kết hôn. Nhưng khi A mang thai, K lại cố thuyết phục cô A phá thai vì nếu không, anh sẽ đứng trước nguy cơ phải đền bù hợp đồng 900 triệu won (18 tỷ đồng).

Tuy nhiên, sau khi bạn gái phá thai, nam tài tử nổi tiếng K chỉ trả 2 triệu won (40 triệu đồng) tiền viện phí, sau đó đơn phương chia tay qua điện thoại.

Mở đầu bài tố cáo, A cho biết: "Tôi đã hẹn hò với K vào đầu năm ngoái và đã chia tay được 4 tháng. Tôi đã phải phá bỏ đứa con quý giá của mình, bị tổn thương về cả thể chất lẫn tinh thần do hành động vô nhân tính của anh ta.

Ai cũng tưởng K là người tử tế, nhưng anh ta thực chất là một kẻ rác rưởi, vô lương tâm và không mảy may tội lỗi chút nào. Anh ta dùng lý do kết hôn để dụ dỗ tôi. Đến tháng 7 năm ngoái tôi đã mang thai, nhưng cuối cùng đã mất con do anh ta cố gắng thuyết phục tôi phá thai".



Được biết, K đang là diễn viên đang lên