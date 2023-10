Tài tử 'Ký sinh trùng' ngoại tình, dùng ma túy tại nhà nữ quản lý hộp đêm

Lee Sun Kyun sinh năm 1975, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất năm 2001. Những năm đầu, sự nghiệp của Lee Sun Kyun khá nhạt nhòa, anh chỉ được giao vai phụ. Đến năm 2010, nam diễn viên mới nổi tiếng khắp châu Á với dự án phim truyền hình Pasta.

Năm 2019, anh tham gia phim Ký sinh trùng, đóng vai người đàn ông giàu có. Tác phẩm do Bong Joong Ho làm đạo diễn thành công vang dội, đoạt giải Oscar đầu năm 2020.

Sau cáo buộc dùng ma túy, Lee Sun Kyun đã bị nhà sản xuất gạch tên khỏi dự án phim bom tấn No way out. Ba dự án phim có sự góp mặt của Lee Sun Kyun là The Land of Happiness, Escape và Project Silence đều hoãn ra mắt. Các nhãn hàng đồng thời hủy hợp đồng, xóa bỏ quảng cáo của nam diễn viên.