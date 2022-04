Tài tử 'Giày Thủy Tinh' chật vật tập lái xe máy khi đóng phim ở Việt Nam

Từng chinh phục hàng triệu khán giả màn ảnh nhỏ từ Hàn đến Việt và cả châu Á, tài tử Han Jae Suk gây bất ngờ khi tham gia dự án hợp tác Việt - Hàn có tên là Kẻ Thứ 3.

Dù quá trình ghi hình gặp phải nhiều trục trặc đáng tiếc, nhưng anh vẫn trụ lại đến cùng vì sự chuyên nghiệp và tử tế nơi bạn diễn kiêm nhà sản xuất Lý Nhã Kỳ.

Mới đây ekip phim hé lộ clip hậu trường hài hước về việc tập chạy xe của nam tài tử Han Jae Suk.

Nhập gia tuỳ tục, anh Han cũng hơi chật vật lúc ban đầu làm quen với văn hoá xe hai bánh ở Việt Nam

Vì chưa quen với văn hóa xe máy tại Việt Nam, anh phải trải qua “khóa huấn luyện cấp tốc” trước khi đóng cảnh chở Lý Nhã Kỳ. Đoạn phim cũng cho thấy “oppa” Han là người rất vui vẻ, thích bày trò chọc ghẹo bạn diễn lẫn đội ngũ sản xuất.