Tài tử được nhắm vào vai James Bond nói về hôn nhân với vợ hơn 24 tuổi

Khi nói về Sam, trước hết, người ta thấy ở bà nghị lực vượt qua bệnh tật, vượt lên trên những biến cố của bản thân để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp mà mình đã chọn.

Trong một cuộc phỏng vấn, Sam từng chia sẻ: "Mỗi cánh cửa đóng sập trước mặt tôi, tôi đều... đạp đổ. Mỗi chướng ngại mà tôi từng gặp phải, tôi đều san phẳng hoặc đẩy lùi. Đó chính là cách chúng ta phải sống".

Sam từng là một nhiếp ảnh gia trước khi đến với sự nghiệp làm phim. Theo đuổi nghệ thuật từ thập niên 1990, Sam nhanh chóng trở thành một nghệ sĩ trẻ gây chú ý với những dự án nghệ thuật độc đáo.

Cuộc chiến với căn bệnh ung thư đại trực tràng năm 30 tuổi và ung thư vú năm 33 tuổi khiến mọi thứ trong cuộc sống của bà bị đảo lộn nghiêm trọng.

Hiện tại, cuộc sống của bà đã cân bằng trở lại: "Tôi rất biết ơn vì đã có thể sống qua tuổi 50. Tôi đã từng đối diện với tử thần đôi lần, nên bước qua tuổi 50 là một phép màu. Tôi muốn mình có thể từ từ bước qua tuổi 60, 70, rồi 80. Chừng nào tôi còn có thể bước qua từng thập kỷ, tôi sẽ luôn luôn tự giúp mình sống ổn thỏa".

Cuộc hôn nhân đầu tiên của Sam đã kết thúc hồi năm 2008. Một năm sau, bà thực hiện bộ phim điện ảnh đầu tay - Nowhere Boy. Bộ phim này đã giúp bà gặp được người chồng thứ hai của mình.

Nam diễn viên người Anh Aaron Perry Taylor-Johnson (SN 1990) được biết tới nhiều nhất với vai diễn trong phim Kick-Ass (2010), Kick-Ass 2 (2013), và vai Pietro Maximoff trong Avengers: Age of Ultron (2015).

Aaron bắt đầu diễn xuất từ nhỏ và đã xuất hiện trong những phim như Shanghai Knights (2003), The Illusionist (2006), Angus, Thongs and Perfect Snogging (2008). Bộ phim tạo nên bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của anh là phim tiểu sử làm về huyền thoại âm nhạc John Lennon - phim Nowhere Boy (2009) của nữ đạo diễn Sam Taylor-Johnson.

Sau bộ phim này, Aaron xuất hiện trong các phim như Savages (2012), Anna Karenina (2012), Godzilla (2014), Nocturnal Animals (2016), Tenet (2020), Bullet Train (2022).