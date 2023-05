Tài tử 'Dự Báo Tình Yêu Và Thời Tiết' thông báo kết hôn với người mẫu kém 6 tuổi

Cô dâu của nam diễn viên chính là người mẫu Kim Soo Bin. Cô sinh năm 1993 và trực thuộc công ty quản lý người mẫu YG KPlus. Phía công ty xác nhận cặp đôi hẹn hò đã lâu và mong nhận được sự chúc phúc của khán giả. Kim Soo Bin sở hữu thân hình siêu chuẩn cùng gương mặt xinh đẹp và cá tính.

Yoon Park sinh năm 1987, bắt đầu bước chân vào ngành giải trí với vai trò tay trống của ban nhạc Can't Play Well và giảnh giải đồng tại cuộc thi MBC Campus Song Festival. Anh từng đầu quân cho cả 2 "ông lớn" là SM Entertainment và JYP Entertainment. Yoon Park tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim như What Happens to My Family?, Flower of Queen, Dự Báo Tình Yêu Và Thời Tiết...