Tài tử Bành Vu Yến bức xúc khi bị tung tin hẹn hò đồng tính

Bành Vu Yến sinh năm 1982, là diễn viên thần tượng thế hệ đầu của Đài Loan. Tài tử được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao khả năng diễn xuất, ngoại hình. Anh nổi tiếng với các phimTiên kiếm kỳ hiệp truyện, Tình yêu không khoảng cách, Kích chiến, Hoàng Phi Hồng: anh hùng hữu mộng, Điệp vụ Tam Giác Vàng... Vài năm gần đây, nam diễn viên ít đóng phim để tập trung công việc kinh doanh.

Bành Vu Yến trên Tiktok

Thúy Ngọc