Tài tử Alec Baldwin không dám nghỉ hưu vì phải nuôi 6 người con nhỏ (Ảnh: Daily Mail).

Tài tử Alec Baldwin (63 tuổi) mới đây đã thừa nhận rằng ông từng lên kế hoạch đi du lịch và nghỉ ngơi thật nhiều khi bước vào độ tuổi phù hợp để "nghỉ hưu", giảm cường độ làm việc.

Nhưng rồi Alec Baldwin gặp người vợ hiện tại - cô Hilaria Baldwin, họ có 6 người con nhỏ hiện ở độ tuổi từ dưới một tuổi cho tới 8 tuổi. Sự đổi thay khó lường của đời sống đã khiến ông Alec Baldwin phải gác lại kế hoạch nghỉ hưu của mình, để tiếp tục lao động nghệ thuật, kiếm tiền chu cấp cho gia đình.

Những chia sẻ này được Alec Baldwin đưa ra giữa bối cảnh tên tuổi và sự nghiệp của ông đang bị phủ bóng đen bởi sự vụ tai nạn súng đạn trên phim trường khiến nữ đạo diễn hình ảnh trong đoàn phim thiệt mạng. Điều đáng nói là khẩu súng bắn ra viên đạn thật lại đang nằm trên tay ông Alec Baldwin tại thời điểm sự việc bi kịch xảy ra.

Hơn thế, ông Baldwin cũng đóng vai trò là nhà sản xuất của dự án phim này. Hiện tại, sự việc vẫn đang được điều tra và chưa có bất cứ kết luận chính thức nào của nhà chức trách được đưa ra, chưa có ai liên quan tới sự việc bị khởi tố.

Hiện tại, gia đình Baldwin đang nỗ lực lấy lại sự bình thường và ổn định trong cuộc sống gia đình trong khi chờ đợi những kết luận chính thức từ cuộc điều tra.