Tai tiếng của nam diễn viên bị tung video qua đêm với Amber Heard

Khi Franco đến thăm Heard tại căn nhà áp mái, nam diễn viên đã nhìn thấy những vết bầm tím trên khuôn mặt cô. Sao phim The Room ra vẻ lo lắng: "Ôi Chúa ơi, chuyện gì đã xảy ra với em?". Cuối cùng, minh tinh 36 tuổi kết luận cô và Franco chỉ dừng ở mức bạn bè.

Theo Newsweek, Franco chưa một lần lên tiếng về mối quan hệ với Heard. Vì thế, lời khai của Heard và cáo buộc từ Depp khó có thể xác minh thực hư.

James Franco - tài tử lắm tài nhiều tật

James Franco là diễn viên thực lực của Hollywood. Anh từng giành chiến thắng tại hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc của phim điện ảnh thể loại hài hoặc ca vũ nhạc tại Quả cầu Vàng 2018.

Ngoài ra, tài tử cũng thắng giải tại Gotham, nhận đề cử từ Hiệp hội Diễn viên nước Mỹ, giải Tinh thần Độc lập, cũng như được một số hiệp hội phê bình phim của Detroit, San Diego hay Houston vinh danh.

Không ai có thể phủ nhận tài năng diễn xuất của Franco trong loạt tác phẩm đình đám như The Disaster Artist, The Room, 127 Hours, Pineapple Express, The Adderall Diaries...



Franco nhiều lần bị tố cáo lạm dụng tình dục phụ nữ, sinh viên. Ảnh: Variety.

Tuy nhiên, tài tử là minh chứng điển hình cho câu nói "lắm tài nhiều tật". Franco nhiều lần bị tố cáo có hành vi lạm dụng tình dục phụ nữ, sinh viên. Vào năm 2014, James Franco vướng cáo buộc có hành vi mời gọi một cô gái 17 tuổi thông qua mạng xã hội Instagram.