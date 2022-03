Tại sao yếu tố gợi tình xuất hiện nhiều trong quảng cáo thời trang?

Tình dục là câu chuyện diễn ra sau cánh cửa đóng kín, nên những khắc họa về nó đặt trong bối cảnh công khai luôn tạo nên sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với số đông.

Tư duy con người ngày càng cởi mở, tình dục không còn là đề tài cấm kỵ

Văn hóa phương Tây từ lâu đã đề cao sự tự do biểu đạt, điều này cho phép họ đưa ra nhiều nội dung với các cách diễn giải đa dạng, rằng đó là vì nghệ thuật, vì giải trí, vì sự tự do biểu đạt... Đó cũng là lý do mà nhiều thương hiệu đưa ra, khi thực hiện những quảng cáo cài cắm yếu tố gợi cảm, thậm chí là gợi tình.

Trong xã hội hiện đại hôm nay, khi quyền tự do cá nhân được đề cao, phong cách gợi cảm táo bạo cũng đòi hỏi phải được tôn trọng. Đời sống văn hóa đại chúng hiện nay không ngừng đẩy lùi những giới hạn trong thị hiếu, phá tan nhiều khuôn mẫu.

Người mẫu Kate Moss và nam diễn viên Mark Wahlberg trong một quảng cáo thời trang nổi tiếng hồi thập niên 1990 (Ảnh: Forbes).

Qua năm tháng, hầu hết các nền văn hóa trên thế giới đều đã trở nên cởi mở hơn, tình dục không còn là điều quá nhạy cảm như trước nữa, người ta thoải mái đề cập trong những cuộc đối thoại hay trong các hình thức nghệ thuật như phim ảnh, nhiếp ảnh...

Tình dục là một yếu tố có tính chất nền tảng trong đời sống con người, nó cần thiết cho tương lai của loài người. Nhưng tình dục cũng là một đề tài có tính chất tế nhị, phức tạp, đồng thời luôn có sức hấp dẫn lớn đối với con người.

Về cơ bản, tình dục là câu chuyện diễn ra sau cánh cửa đóng kín, nên những khắc họa về nó đặt trong bối cảnh công khai luôn tạo nên sự tác động mạnh mẽ đối với tâm lý con người.

Khi xem một MV ca nhạc, đọc một cuốn truyện, xem một cảnh phim, hay thấy một hình ảnh quảng cáo có yếu tố "nóng bỏng", những yếu tố gợi mở về tình dục luôn khiến người xem cảm thấy bị hấp dẫn và có ấn tượng mạnh.