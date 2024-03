Tại sao xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata chưa tham chiến ở Ukraine?

Đây có thể coi là nơi “thử lửa” tốt nhất của dòng MBT T-14 Armata của Nga, vốn nhận được sự đánh giá cao từ giới chuyên gia quân sự quốc tế. Thế nhưng theo tuyên bố chính thức của giới chức công nghiệp quốc phòng Nga, dòng MBT này sẽ không tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Vậy tại sao Nga lại không đưa MBT T-14 Armata tham chiến? Tất cả đều có lý do.

“Hiện đại đi liền với hại điện”

Hôm 4-3, hãng thông tấn RIA Novosti đăng tải, ông Sergey Chemezov, Chủ tịch Tập đoàn quốc phòng quốc doanh Rostec của Nga tuyên bố, MBT tiên tiến T-14 Armata đã được biên chế cho Quân đội Nga, nhưng sẽ không được triển khai tới Ukraine. Ông Sergey Chemezov tuyên bố lý do dẫn đến việc này là do việc sản xuất xe tăng T-14 Armata trên quy mô lớn đã bị hạn chế do giá thành đắt đỏ.

Giá thành đắt đỏ, công nghệ phức tạp và nguy cơ lộ lọt công nghệ là những lý do chính khiến T-14 Armata không xuất hiện tại Ukraine. Ảnh: Getty



Theo lời ông Sergey Chemezov, T-14 Armata có tính năng kỹ-chiến thuật vượt trội so với các xe tăng hiện đại trên thế giới, nhưng do giá thành quá cao nên khó có thể được sử dụng trong chiến dịch đặc biệt ở Ukraine.

Tuyên bố của ông Sergey Chemezov hoàn toàn có cơ sở về mặt kỹ thuật và kinh tế. Dù giá thành của mỗi MBT T-14 chưa bao giờ được phía Nga công bố chính thức, nhưng theo tính toán của giới chuyên gia phương Tây, MBT T-14 Armata có giá 5-9 triệu USD mỗi chiếc, cao hơn đáng kể so với các mẫu MBT hiện tại của Quân đội Nga đang sử dụng. Cụ thể, biến thể T-72B3 có giá từ 750.000 đến 1,2 triệu USD mỗi chiếc, T-80BVM là khoảng 3 triệu USD và T-90M là khoảng 4,5 triệu USD.