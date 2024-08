Tại sao xe máy không dùng động cơ dầu diesel?

Như vậy, muốn có tỉ số nén cao thì thể tích của pít tông phải tăng lên, kéo theo việc tăng kích thước và tăng khối lượng của động cơ diesel. Đó cũng là lý do tại sao cùng một công suất sinh ra thì động cơ diesel lúc nào cũng nặng hoặc lớn hơn động cơ xăng.

To, nặng và cồng kềnh

Vì thế, động cơ dầu không được lắp trên xe máy. Ngoài ra, các chuyên gia còn phân tích một số lý do khác như sau:

Cũng do tỉ số nén cao của động cơ diesel nên chiều dài của xi lanh tăng lên, kéo theo chiều dài của trục khuỷu tăng theo. Xét về mặt cơ học thì pittong của động cơ diesel sẽ dao động trong phạm vi rộng hơn động cơ xăng. Chính vì vậy sẽ rung hơn và ồn hơn so với động cơ xăng. Trên ô tô hiện nay có công nghệ xử lý được sự rung động và tiếng ồn cao. Tuy nhiên, để xử lý tiếng ồn của động cơ diesel lắp trên xe máy hoặc là các xe ô tô loại nhỏ rất khó khăn.

Giá thành cao

Giá thành của động cơ diesel và chi phí sửa chữa sẽ cao hơn so với động cơ xăng. Do động cơ dầu hoạt động ở nhiệt độ và áp suất cao nên các vật liệu cấu tạo nên động cơ diesel thường tốt và bền hơn so với động cơ xăng.

Không có loại xe máy nào sử dụng động cơ dầu diesel. (Ảnh minh họa).

Xe máy cần công suất hơn cần momen