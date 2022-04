Tại sao việc đạo nhái và vay mượn ý tưởng trong thời trang đáng bị lên án?

Đạo nhái, vay mượn cảm hứng trở nên phổ biến trong giới thời trang

Ngày nay, gần như ở bất cứ thị trường quốc gia nào, người tiêu dùng thời trang cũng có thể "theo đuổi" phong cách của các nhà mốt danh giá hàng đầu thế giới với chi phí "vừa túi tiền". Điều này khiến cho ngành copy các sản phẩm thời trang trở nên phổ biến.

Từ sàn diễn thời trang đẳng cấp quốc tế tại những kinh đô thời trang tới các nhãn hiệu thời trang bình dân được yêu thích, việc đạo nhái hay tạo nên các sản phẩm thời trang gần giống hệt không còn hiếm. Những cuộc tranh cãi và nghi vấn "đạo nhái" vì thế xảy ra thường xuyên hơn. Các cuộc kiện cáo vi phạm luật sở hữu trí tuệ trong ngành công nghiệp thời trang đôi khi còn bị nhầm tưởng là một chiến dịch marketing.

Năm 2018, mạng xã hội và các nền tảng thương mại trực tuyến của Old Navy đã hứng chịu một cơn thịnh nộ từ dư luận. Nguyên nhân là những người theo dõi Instagram của nhà thiết kế Carrie Anne Roberts (người sáng lập thương hiệu quần áo Mẹ & Bé ở Anh, Mère Soeur), cho rằng Old Navy đang bày bán trên thị trường toàn cầu một mẫu áo sao chép ý tưởng từ sản phẩm graphic tee của Mère Soeur. Hơn nữa, giá bán của Old Navy chỉ bằng một nửa so với sản phẩm của Mère Soeur.

Bộ đầm có chi tiết cúp ngực của nhà thiết kế Sohee Park (Ảnh: Ariana Grande).

Năm 2017, khách hàng đã lên tiếng cáo buộc H&M sử dụng trái phép các thiết kế với font chữ gothic đặc trưng của nhà thiết kế người Nga Gosha Rubchinskiy lên t-shirt, áo hoodies và tất. H&M cũng bị cáo buộc tương tự trong trường hợp của thương hiệu đường phố cao cấp Vetements.

Thương hiệu Forever 21 cũng nghi ngờ copy những chiếc áo phông tôn vinh nữ quyền của thương hiệu Word ở Los Angeles. Năm 2017, Zara cũng khiến dư luận xôn xao khi bị tố đạo nhái sản phẩm sneaker của Balenciaga với mức giá chỉ bằng một nửa.