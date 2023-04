Tại sao tuổi tác càng cao càng cảm thấy thời gian trôi nhanh hơn?

Ông Adrian Bejan, Giáo sư Kỹ thuật Cơ khí tại Đại học Duke và là tác giả cuốn sách “Time And Beauty: Why Time Flies And Beauty Never Dies” (Tạm dịch: “Thời gian và vẻ đẹp: Tại sao thời gian trôi nhanh mà vẻ đẹp không bao giờ chết”) cho biết: “Bộ não của chúng ta được thiết kế để ghi lại những sự thay đổi.”

Trẻ em thực hiện rất nhiều hoạt động trong ngày, điều đó khiến các em cảm thấy mình có khá nhiều thời gian. Vì vậy, khi một người nhớ lại tuổi thơ của mình, có thể sẽ cảm thấy thời gian trôi qua khá chậm.

Điều tương tự cũng xảy ra với người lớn, cô Lustig nói. Khi bạn nhớ về khoảng thời gian nào đó đầy ắp những trải nghiệm mới, bạn sẽ cảm thấy như đoạn thời gian đó trôi qua khá chậm. Nếu không được tiếp xúc với những điều mới mẻ trong cuộc sống, bạn sẽ cảm thấy thời gian trôi qua nhanh hơn.

Học những điều mới có thể khiến mọi người cảm thấy thời gian trôi qua chậm hơn. (Ảnh: Shutterstock)

Làm sao để khiến thời gian trôi chậm hơn?

Mặc dù không thể làm thời gian trôi chậm lại, nhưng có thể làm một số điều để khiến bản thân cảm thấy thời gian trôi qua chậm hơn.