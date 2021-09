Tại sao trẻ sơ sinh thích nằm sấp khi ngủ? Có 4 lý do chính với những ưu và nhược điểm riêng cha mẹ nên biết

Vậy tại sao trẻ lại thích nằm sấp khi ngủ?



Theo nghiên cứu và kinh nghiệm của các chuyên gia về trẻ em thì trẻ ngủ nằm sấp có thể do một trong số những nguyên nhân dưới đây.



1. Chỉ là một thói quen ngủ đơn giản



Trước khi em bé chào đời, do không gian trong bụng mẹ có hạn, bé phải nằm cuộn tròn và không thể co duỗi hết được. Vì vậy, sau khi được sinh ra, em bé nằm sấp phần lớn là do vẫn tiếp tục tư thế nằm trong cơ thể người mẹ này. Phải dần dần em bé mới thích nghi và thay đổi tư thế ngủ theo thời gian.



2. Em bé thấy không an toàn



Trước khi chào đời, em bé đã ở trong bụng mẹ, được bao bọc bởi nước ối, mang đến cho bé cảm giác an toàn. Sau khi sinh, môi trường mà bé luôn quen thuộc đột ngột thay đổi khiến bé không kịp thích nghi, và bé có thể dễ dàng cuộn mình lại và nằm sấp khi ngủ, cảm giác như được trở lại trong bụng mẹ một lần nữa. Đây là lúc bé thoải mái nhất và cảm thấy an tâm nhất vì tư thế này sẽ cho bé có cảm giác ôm mẹ.

3. Bé bị khó chịu về đường tiêu hóa



Các bé nhỏ thường gặp một số vấn đề về đường tiêu hóa do thể chất chưa phát triển hoàn thiện và chức năng đường tiêu hóa chưa hoàn thiện. Khi cảm thấy khó chịu ở dạ dày, do không có kỹ năng tự chăm sóc và biểu hiện, họ chỉ có thể chọn cách nằm sấp để ngủ cho bớt khó chịu ở dạ dày.

Vì vậy, nếu bé nhà bạn thường thích nằm ngửa hoặc ngủ nghiêng nhưng đột nhiên lại thích nằm sấp thường xuyên trong một khoảng thời gian thì các bậc cha mẹ nên chú ý đến thể trạng của bé nhiều hơn.