Tại sao tổ tiên dặn con cháu kiêng quét nhà và đổ rác 3 ngày Tết, làm ngược lại thì sao?

Tết Nguyên Đán là khởi đầu một năm Âm lịch, năm mà theo người Việt và nhiều nước Á Đông thì đó là năm bắt đầu tài vận của gia đình, của từng cá nhân. Do đó khởi đầu năm Âm lịch rất quan trọng. Nếu khởi đầu tốt đẹp báo hiệu một năm mới tốt lành may mắn thuận buồm xuôi gió, làm ăn phát tài. Nếu khởi đầu không may mắn thì cả năm có thể kéo theo xui rủi đi cùng. Do đó trong những ngày đầu năm ông bà tổ tiên ta rất chú ý giữ gìn để năm mới thuận lợi tốt lành.

Một trong những kiêng kỵ của dịp Tết là không quét nhà và đổ rác 3 ngày Tết.