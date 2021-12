Tại sao 'Thiên nga trắng' Tu-160 là máy bay ném bom mạnh nhất thế giới?

Theo đó, một số máy bay Tu-160 được đặt theo tên của phi công huyền thoại Boris Veremey, thiết kế trưởng của dự án là Valentine Bliznyuk, hay nhà thiết kế máy bay Nga Andrey Tupolev và người phát triển động cơ cho Tu-160 là Nikolai Kuznetsov.

Máy bay mạnh nhất

Hiện nay, Tu-160 của quân đội Nga được xem là máy bay chiến đấu lớn nhất, nhanh nhất và mạnh nhất trên thế giới. Theo Bộ Quốc phòng Nga, máy bay ném bom này được thiết kế để tiêu diệt “các mục tiêu quan trọng nhất trong các khu vực quân sự, vùng địa lý xa xôi và nằm sâu trong vùng hậu cứ ở các lục địa”.

“Thiên nga trắng” Tu-160 được chế tạo theo thiết kế cánh thấp tích hợp với một cánh quét biến đổi. Máy bay được trang bị bộ hạ cánh 3 bánh và bộ ổn định khi quay đầu, cùng 4 động cơ được lắp thành cặp ở thân dưới.

Ngoài ra, 2 khoang tải trọng nằm song song với nhau. Vật liệu chính của khung máy bay là titan, hợp kim nhôm nhiệt luyện, hợp kim thép và vật liệu composite. Tu-160 còn được trang bị thiết bị tiếp nhiên liệu đặc biệt hiện đại.

Các chuyên gia cho rằng, nhu cầu về dòng máy bay ném bom này trong Chiến tranh Lạnh là do nhiều yếu tố quyết định, và liên quan đến sự phát triển công nghệ của ngành công nghiệp Liên Xô có thể sản xuất một phương tiện bay siêu thanh trong thời gian dài.

Theo Dmitry Drozdenko, Tổng biên tập Tạp chí “Kho vũ khí của Tổ quốc”, bằng cách triển khai dự án Tu-160, Liên Xô đã tìm cách đáp lại việc Mỹ chế tạo ra B-1 Lancer, dòng máy bay ném bom chiến lược siêu thanh bay lần đầu tiên vào năm 1974.

Nhìn bề ngoài, cả hai máy bay đều giống nhau do có các giải pháp chung về thiết kế khí động học, nhưng về tính năng, máy bay của Liên Xô vượt trội hơn B-1 Lancer. Theo đó, Tu-160 có tổng thể tốt hơn, tốc độ cao và được trang bị vũ khí tối ưu hơn.

Trọng lượng cất cánh của Tu-160 là 150-275 tấn (so với trọng lượng tối đa của B-1 Lancer là 214,6 tấn), tốc độ tối đa 2.000 km/giờ (so với 1.460 km/giờ của máy bay Mỹ). Tải trọng chiến đấu của máy bay Tu-160 đạt 22,5-45 tấn (so với 34 tấn của B-1 Lancer).